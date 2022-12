Busca dos últimos presentes de Natal lota Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

O movimento de clientes foi grande na manhã deste sábado, véspera de Natal, no Centro Histórico de Porto Alegre, na busca pelos últimos presentes no comércio popular antes da celebração. No Mercado Público, também houve grande procura por alimentos para a ceia natalina. Frutas, carnes, peixes, entre outros, foram os itens mais visados. Quem se arriscou a encarar o sol e o forte calor garimpou as lojas para garantir o presente da família e amigos.

Mikael Caetano trabalha como distribuidor de panfletos de uma barbearia da rua Voluntários da Pátria, que encheu de pessoas para todos os lados com sacolas de compras. “O movimento da sexta-feira foi maior do que está sendo hoje. Acho que a tendência agora é diminuir um pouco até o final da tarde, quando muitas lojas fecham mais cedo”, comentou ele, observando que, mesmo assim, o número de clientes em circulação era alto.

O gerente de um bazar na Voluntários, Celso Cosentino, disse que havia bastante procura pelos itens. “Nos últimos três dias, a procura está sendo boa. Antes da pandemia, tínhamos um movimento até bastante acentuado. Agora, as coisas ainda não voltaram aquele patamar, mas estamos com uma boa expectativa”, afirmou. Segundo ele, a tendência dos consumidores de última hora é não buscar itens tão específicos. “O cliente que compra neste momento não pensa muito em dinheiro, mas sim no presente mesmo”.

Foi o caso da analista Michele Zaupa e seu marido, o arte-finalista Roberto Zaupa, moradores do bairro Teresópolis. “Estamos vendo o que as pessoas às quais vamos presentear vão gostar”, disse ela, enquanto olhava as prateleiras. O mesmo comentou a porteira Rejane Santos de Mattos, que mora na Lomba do Pinheiro. “Estou dando uma olhada nos itens e vendo o que vai ser bom para quem vou presentear”, afirmou Rejane.

No Mercado Público, clientes de Porto Alegre e de fora se misturavam, observando as diversas bancas. O vendedor de uma delas, Odair Antunes, disse que os itens mais procurados são frutas, especialmente maçã, laranja, ameixa, pêssego e melão. “São bastante consumidos nesta época natalina”, comentou, enquanto abordava clientes e oferecia os itens. No entanto, conforme ele, o movimento é menor neste ano do que nos anteriores, antes da pandemia. “Nos outros anos, víamos pessoas esperando no portão de entrada antes das 7h na véspera de Natal, o que não aconteceu agora”, avaliou.

O representante médico Guilherme Wahrendorff mora em Florianópolis, e conheceu neste sábado o Mercado Público. Guilherme, que veio passar o Natal em Porto Alegre, foi ao local com a sogra e ambos compraram salmão. “É muito bonito e histórico aqui. Aqui podemos encontrar praticamente de tudo”, afirmou ele, enquanto observava outras bancas. O marinheiro mercante Jeferson Santos Ferreira veio com a cunhada, a atendente Antonela Soares, mais as adolescentes Naoyni, 17 anos, e Nayana, 11, ambas irmãs. “Compramos carnes também, e vamos passar o Natal em família”, disse Ferreira.