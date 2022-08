Butiá inaugura Casa de Cultura neste sábado

publicidade

A Prefeitura de Butiá, por meio da Equipe de Desporto, Turismo e Cultura (EDTC), inaugurará a “Casa de Cultura de Butiá”, neste sábado, a partir das 15h, com uma programação especial, na rua Darcy Gardini Pacheco, no Centro. O projeto Mães Gaúchas participará do evento com shows musicais e apresentações de dança, a partir das 20h.

O espaço ficará localizado em um prédio histórico da cidade, popularmente conhecido como “antigo fórum”, que já abrigou as instalações da Escola Técnica (SENAI) nos anos de intensas atividades da mineração de carvão, ainda no século passado. Agora, o local será sede da Biblioteca Municipal, Museu Dr. Sérgio Malta, Museu da Mina, Sala Multiuso, Auditório e outras novidades. Com a iniciativa, o município será o primeiro da Região Carbonífera a contar com uma Casa de Cultura.

