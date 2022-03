Câmara aprova realocação de verbas adicionais ao Executivo de Uruguaiana

publicidade

A Câmara de Vereadores de Uruguaiana aprovou quatro projetos do executivo que permitem a realocação de verbas para diferentes áreas e projetos da cidade. Entre eles, está previsto o repasse de R$ 723 mil para a construção do Largo da Beira Rio e cerca de R$ 5,6 milhões para pavimentação de vias da cidade.

O recurso destinado ao Largo da Beira Rio faz parte de uma série de repasses para a área do turismo que constam no texto. O local é o maior dos projetos e prevê a criação de praça, academia ao ar livre, área de gastronomia, iluminação LED e palco multiuso para eventos. A verba total para a construção do espaço virá de diferentes fontes, em janeiro o município já havia recebido R$ 800 mil do Estado por meio do programa Avançar no Turismo.

Entre as outras iniciativas que ganharão a verba adicional está o projeto de revitalização da estrutura do Shopping da Baixada da avenida Duque de Caxias, que receberá R$ 1,17 milhões e a construção de centros de apoio ao turista, que terá repasse total de R$ 238,8 mil.

Nos repasses para a área de mobilidade urbana, o dinheiro será destinado para a pavimentação de ruas e avenidas. Um total de R$ 2 milhões será para a melhoria da estrutura rodoviária. A verba adicional também prevê investimentos no esporte pelo Ilumina RS, um dos eixos do Avançar no Esporte que foca em modernizar a iluminação de espaços esportivos.

A área da cultura e do desenvolvimento rural também receberá parte do dinheiro. Os outros dois projetos aprovados (PL n.º 34/22 e 29/22) alocam verbas para a educação. Os recursos serão para rubricas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e, na prática, permite o pagamento do reajuste salarial dos professores do município. O PL n. 29/22 adiciona R$ 4,4 milhões ao orçamento municipal para modernizar a cozinha de escolas e garantir a merenda para os alunos, além de dinheiro para compra de materiais necessários e para realização de eventos nas instituições de ensino. À segurança pública está prevista a aquisição de duas viaturas leves.

Veja Também