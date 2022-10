Câmara de Alvorada vota reajuste salarial dos professores nesta terça

publicidade

O reajuste salarial dos professores da rede municipal de educação será votado nesta terça (18) em sessão no plenário da Câmara de Vereadores de Alvorada. A proposta inicial é que seja aprovado o reajuste de 19% no salário básico, um aumento real, pois diferente de abonos e gratificações, incide sobre todas as vantagens da carreira e direitos previdenciários.

Se aprovado, a partir do dia 1º de novembro a remuneração para matrículas de 20 horas passa de R$1.618,79 para R$1926,36, valor maior que o Piso Nacional. O presidente da Câmara de Vereadores, Cristiano Schumacher, disse que foi necessário um conjunto de esforços para conter gastos em outras áreas, unidas na missão de valorizar nossos educadores. “Quem vive a realidade da cidade, com suas vulnerabilidades, sabe que conquistar um salário acima do nacional é motivo de alegria.”