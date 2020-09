Câmara de Maçambará devolve R$ 100 mil ao Executivo

publicidade

A Câmara de Maçambará, na Fronteira Oeste, devolveu R$ 100 mil à prefeitura municipal, fruto de economia gerada no primeiro semestre de 2020. Segundo a presidente do Legislativo, vereadora Cátia Belmonte, os recursos foram repassados com a indicação de que fossem investidos em projetos nas áreas de segurança e agricultura.

O primeiro deles é a implantação de câmeras de monitoramento nos principais pontos da cidade, projeto apoiado pela Brigada Militar de Maçambará. "A segurança pública é também papel do município, e não há como deixar de contribuir com uma demanda tão importante, que teve origem entre os próprios cidadãos. Indicamos que seja utilizado R$ 85 mil para esta finalidade", disse Cátia.

A segunda demanda é um projeto da Secretaria de Agricultura que prevê a aquisição de 200 toneladas de calcário dolomítico PRNT 70%, para correção de solo. "Não há dúvida que devemos apoiar os pequenos produtores rurais, especialmente no período pós-pandemia, quando todos deverão unir forças para que a agricultura possa, mais uma vez, salvar a economia", concluiu.