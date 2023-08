Câmara de Porto Alegre realiza curso para capacitar servidores a atenderem pessoas com deficiência

publicidade

Começou, nesta quinta-feira, um curso da Câmara Municipal de Porto Alegre para capacitar os servidores nas melhores práticas de atenção às pessoas com deficiência. "Às vezes, infelizmente, alguns acabavam não atendendo essas pessoas como deve, por falta de conhecimento", explicou o vereador Alvoni Medina (Republicanos), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Na mesa de abertura da qualificação Atenção à Pessoa com Deficiência: abordagem com cidadania esteve o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Nélson Khalil, que utiliza uma cadeira de rodas e afirmou vivenciar diariamente dificuldades impostas pela falta de conhecimento das pessoas.

O representante do Conselho destacou a importância destas atividades. "É fundamental para que se elimine a barreiras criadas pelo homem e possas deixar todas as pessoas em pé de igualdade", afirmou Khalil.

A iniciativa integra a programação festiva dos 250 anos da Câmara Municipal. "A Câmara estará sempre ao lado de parceiros que queiram construir momentos de capacitação como este", disse o presidente da Casa, vereador Hamilton Sossmeier (PTB).

O curso ainda faz parte do calendário da XXVI Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e da XXIX Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A realização é da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o governo do Estado e a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades (Faders).

O público em geral pode ter acesso ao conteúdo no site da Faders. A responsável pela Coordenação de Capacitação da Faders, Sabrina Pavani, explicou que são abordadas as deficiências físicas, intelectuais e psicossociais, além de direitos das pessoas com deficiência. "A ideia é a sensibilização, para que possam entender o que essas pessoas passam", disse a profissional.

Conforme Sabrina, as aulas podem ser feitas no tempo de cada aluno, sendo o prazo sugerido de até 30 dias. Ao final, é concedido um certificado de participação de 20 horas.