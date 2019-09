Câmara de Vereadores de Sapiranga reduz número de parlamentares de 15 para 11

publicidade

A Câmara de Vereadores de Sapiranga aprovou por unanimidade nesta terça-feira a redução de 15 para 11 o número de parlamenteres da cidade, medida prevista em emenda à Lei Orgânica do Município Nº 0002/2019. O projeto, de autoria de Antônio Carlos Pinto (PP), vale a partir do ano que vem e justifica que "tal medida é um anseio da população Sapiranguense e necessária para economia dos recursos públicos nesta casa". Na votação do primeiro turno, realizada no dia 10 de setembro, a proposta também havia sido aprovada sem votos diferentes.

A matéria original previa redução de 40% dos assentos, fixando em nove o número de representantes. Contudo, sofreu emenda verbal para o número aprovado pelo vereador Marcos André Harff (PDT) na primeira votação. A sugestão foi acatada por 10 dos 14 parlamentares restantes.

Antes das votação, a população pode se manifestar a favor da redução, em audiências públicas. "Por fim, ainda temos o dever de levar em consideração o clamor popular, nas ruas e redes sociais, nossa população pede a redução do número de parlamentares, pois entende que esta redução só trará benefícios e sem dúvida mais economia para todos", defendeu Antônio Carlos Pinto no seu texto.