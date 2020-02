Cão deficiente ganha lar temporário em São Leopoldo

publicidade

Após diversas pessoas interessadas na adoção do cão deficiente Tintim, que foi abandonado duas vezes por seus antigos donos, na cidade de São Leopoldo, o animal já está com uma família que será seu lar temporário.

Segundo o titular da Secretaria de Proteção Animal, Anderson Ribeiro, que tem a tutela legal do cão, a família que recebeu Tintim na última semana, cuidará do animal enquanto o caso tramita na Justiça. “Os antigos donos têm manifestado publicamente o interesse de entrar com uma ação para reaver o animal e eu tenho a tutela legal dele. Eu não posso abrir mão da tutela e também ele não poderia ser adotado até que tudo se resolva judicialmente. Encontramos este formato de adoção de lar temporário”, explica.

O endereço da nova família de Tintim está sob segredo, para que o animal seja resguardado e mantido em segurança. “Também para que não ocorra nenhuma ação de busca e apreensão dos antigos donos. Queremos ter certeza que tudo vai ocorrer da melhor maneira para o Tintim”, complementa Ribeiro, destacando que os critérios levados em consideração para a escolha deste lar temporário foram baseadas na estrutura da família, na condição do piso da residência e do tempo que eles dispõe para cuidar do cão, que em breve terá que se adaptar a uma prótese.

“A partir da repercussão do caso nas redes sociais, muitos se interessaram em ajudar o Tintim de alguma forma e uma empresa que trabalha com consórcios de designer com impressoras 3D, se propôs a criar uma prótese de fibra de carbono com silicone para ele”, diz Anderson.

Pelo cronograma, dentro de 90 dias o animal já fará teste com um protótipo que facilitará a sua mobilidade, hoje prejudicada pela falta de uma das patas dianteiras. “Isso não terá nenhum custo para a família nem para a Sempa e ele ainda terá o acompanhamento de um veterinário ortopedista”, finaliza.