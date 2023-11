Cachoeira do Sul ainda tem 128 pessoas fora das suas residências devido a cheia do rio Jacuí

publicidade

A cheia do rio Jacuí ainda obriga 128 pessoas a ficarem fora das suas residências em Cachoeira do Sul. Na manhã desta quinta-feira, o rio estava em 23,90m, o que representa 5,90 metros acima do seu nível normal, baixando 0,41 cm/h nas últimas 24 horas.

Do total, 15 famílias, com 24 adultos e 13 crianças, estão abrigadas no Centro de Formação da Igreja Santo Antônio e 32 famílias, sendo 60 adultos e 31 crianças, estão na casa de familiares. Há também 123 animais que foram retirados da área atingida pelas águas. As balsas da Rua Moron, do São Lourenço e do Pertille, seguem foram de operação.

