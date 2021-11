Cachoeira do Sul deve retomar funcionamento de balsa nesta quinta-feira

publicidade

A ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, continua sendo motivo de preocupação para motoristas e pedestres. O local, que é o principal acesso do município pela BR 290 e que faz ligação com Porto Alegre, está interditada devido a um problema na estrutura. Com isso, o secretário de Obras de Cachoeira do Sul, Luciano Lara, informou que a balsa deve começar a funcionar nesta quinta-feira a partir das 18h para realizar a travessia.

"Estamos concluindo o trabalho e precisamos dar toda a segurança para o transporte de veículos", afirmou. "Não será possível liberar antes", completou Lara. A balsa tem capacidade para transportar 45 veículos. A embarcação atravessa o rio da Praia Nova para a Praia Velha.

A prefeitura de Cachoeira do Sul trabalhou para deixar as estruturas dos dois lados do rio em condições para receber a embarcação. Na última segunda-feira, o prefeito de Cachoeira do Sul, José Otávio Germano, assinou o decreto que declarou situação de emergência no município em decorrência dos prejuízos ocasionados pela interdição da ponte que é de vital importância para a região.

A previsão de conclusão da recuperação da ponte está prevista para o dia 16 de dezembro, segundo informou a prefeitura de Cachoeira do Sul.