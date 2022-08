Cachoeira do Sul registra granizo na noite desse sábado

publicidade

A Defesa Civil de Cachoeira do Sul atendeu 17 ocorrências até a 1h da manhã deste domingo. No bairro Soares, um raio atingiu uma árvore, o que ocasionou o início de fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento.

Outras 16 assistências foram realizados em residências. Na maior parte delas, as telhas não sofreram danos, mas houve infiltração em razão da alta quantidade de granizo que acumulou sobre os telhados, o que ocasionou o entupimento de calhas de escoamento.

Os principais bairros afetados foram: Ponche Verde, Drews, Oliveira, Soares e Bom Retiro. Duas residências com telhas de 4mm, com pouco caimento, tiveram furos. Para estas famílias, a Prefeitura Municipal, por meio da Defesa Civil, auxiliará com telhas para reconstrução.

TEMPO | Temporal de granizo em Cachoeira do Sul. Vídeo de @RudiRicha. pic.twitter.com/wwF27ZZHDl — MetSul.com (@metsul) August 28, 2022

Veja Também