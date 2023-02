Cachoeirinha contrata empresa de Porto Alegre para remover o lixo do Rio Gravataí

publicidade

A Prefeitura de Cachoeirinha decidiu contrata a empresa FDM Engenharia, de Porto Alegre, que é especializada na remoção e coleta de resíduos perigosos, para remover o lixo do Rio Gravataí. O custo da contratação será de R$ 1.320.000,00. Os recursos para este serviço são oriundos do Fundo de gestão compartilhada do saneamento básico com a Corsan.

A assinatura do contrato de prestação de serviço acontece ainda nesta quarta-feira (15), e o início dos trabalhos ocorre de forma imediata, conforme informou a Administração municipal.

De acordo com os técnicos que compõem o Comitê de Emergência, são 70 metros de extensão em resíduos represados no Gravataí, em uma área de 20 a 30 metros de largura. Naquele trecho, o rio tem de dois a quatro metros de profundidade.

São vários os tipos de dejetos. Vão desde pneus, muito isopor (como os de viandas e proteção de equipamentos), muitos capacetes de uso de motociclistas, garrafas pet e embalagens pet, sacos de lixo doméstico, sacos com animais mortos, madeiras, partes de móveis de madeira, utensílios domésticos quebrados de plástico, entre outros.

