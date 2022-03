Cachoeirinha lança edital de licitação para contratação de nova empresa de recolhimento de lixo

publicidade

A Prefeitura de Cachoeirinha abriu nesta quarta-feira concorrência na modalidade de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em serviços de recolhimento de lixo, de forma manual e mecanizada, bem como o transporte até o destino final, no aterro de São Leopoldo.

A disputa ocorre dia 4 de abril, a partir das 9h, e o valor da contratação dos serviços é de até R$ 6,9 milhões. Ganha a empresa que oferecer o menor preço e a contratação vale por um período de 12 meses, prorrogáveis por até 5 anos.

Atualmente, a coleta de lixo é feita pela empresa Ecsam Soluções Ambientais, que assumiu os serviços em outubro do ano passado, após a Justiça determinar a suspensão de contratos anteriores, alvo de operação policial. Esta operação também resultou no afastamento, por 180 dias, do prefeito eleito, Miki Breier.

