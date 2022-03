Cachoeirinha reduz o preço da passagem de R$ 4,60 para R$ 3,75

publicidade

A partir desta quarta-feira, os usuários do transporte público de Cachoeirinha pagarão mais barato pela passagem de ônibus. O município viabilizou a redução do preço de R$4,60 para R$ 3,75, através da concessão de subsídio tarifário, aprovada pela Lei N° 4800, de 7 de março de 2022.

Conforme o prefeito em exercício, Maurício Medeiros, o principal objetivo da redução da tarifa é aumentar o número de passageiros do transporte coletivo, além de melhorar o serviço para o cidadão. “Com a pandemia, houve uma diminuição do número de usuários dos ônibus na cidade. Queremos, com esse incentivo, priorizar o transporte público coletivo e promover a melhoria da mobilidade das pessoas nos deslocamentos dentro do território municipal de Cachoeirinha”, esclarece Medeiros.

O custeio do serviço de transporte coletivo observará a proporcionalidade relativa ao número de passageiros, ao custo do serviço, e aos critérios de qualidade previstos nos contratos e na legislação.

