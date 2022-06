Cadastramento para receber recursos da Foz do Chapecó Energia devem ser feitos até o final de junho

publicidade

A Foz do Chapecó Energia recebe até o final deste mês o cadastramento de projetos sociais, por parte de entidades públicas e privadas. Os projetos cadastrados devem estar obrigatoriamente aprovados em leis de incentivo, que são: Fundo do Idoso, da Criança e do Adolescente; Leis do Esporte e Rouanet; Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) ou de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD). A primeira seleção de 2022 ocorre no mês de julho. Iniciativas devem estar aprovadas obrigatoriamente em leis de incentivo fiscal.

Municípios abrangidos pela barragem, entidades públicas e privadas que possuem projetos aprovados em leis de incentivos fiscais têm até o dia 30 de junho para cadastrar as iniciativas no site da Foz do Chapecó Energia. Os projetos inseridos no site até essa data participarão da primeira seleção da empresa, que ocorre na primeira quinzena de julho.

Segundo a Foz do Chapecó Energia, para participar da seleção, os projetos devem ser desenvolvidos prioritariamente nos municípios de Águas de Chapecó, Caxambu do Sul, Guatambu, Chapecó, Paial, Itá, São Carlos e Palmitos, em Santa Catarina, e em Alpestre, Rio dos Índios, Nonoai, Faxinalzinho, Erval Grande e Itatiba do Sul, no Rio Grande do Sul. Estes são os municípios abrangidos pela usina hidrelétrica instalada no rio Uruguai, entre os municípios de Alpestre (RS) e Águas do Chapecó (SC). Serão levados em conta quesitos como a importância para a comunidade, educação ambiental, envolvimento com outras instituições e empresas e a sustentabilidade da proposta.

No ano passado, a Foz do Chapecó destinou R$ 2,7 milhões para 35 ações que envolvem aulas de contraturno escolar de dança, teatro, circo, futebol, xadrez, atividades para idosos e reformas de centros culturais nos municípios abrangidos pela barragem. A segunda seleção do ano ocorre em novembro.

A empresa alerta que não participam da seleção projetos que contemplem audiovisuais, impressos, que contenham práticas políticas ou discriminatórias, que promovam causas pessoais ou que estejam vinculadas a proponentes cujos projetos anteriores não se comprovaram autossustentáveis ou efetivos em seus objetivos.