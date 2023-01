Cai de 127 mil para 25 mil o número de clientes sem energia elétrica no RS

publicidade

A forte instabilidade que atingiu o Rio Grande do Sul nesse sábado causou danos na rede de energia elétrica, principalmente por galhos e objetos arremessados sobre fios e outros equipamentos. Na manhã deste domingo, ainda há 25 mil clientes sem luz no Estado. Ontem, o número total de afetados chegou a 127 mil.

Na área de concessão da RGE, 16 mil clientes seguem desabastecidos nas regiões de Canoas e Vale do Sinos. Nesse sábado eram 69 mil atingidos.

Já na área da CEEE Grupo Equatorial há 9 mil pontos sem energia elétrica nesta manhã. As regiões mais afetadas são Metropolitana, com 5 mil clientes sem energia, e Centro Sul, com 2 mil. Os municípios mais atingidos são Porto Alegre (2 mil), Viamão (1,5 mil) e Dom Feliciano (1,5 mil). Ontem, o volume de afetados chegou a 58 mil.

As concessionárias informam que trabalham para reestabelecer a energia elétrica e minimizar os danos em suas respectivas redes no menor tempo possível.