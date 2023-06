Cai para 295 mil o número de clientes sem luz no RS por conta do ciclone

publicidade

O número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul em função do ciclone caiu para 295 mil. São 250 mil na área da CEEE Grupo Equatorial e 45 mil na região atendida pela RGE. Às 14h desta sexta-feira, eram 418 mil clientes sem luz no Estado. Os dados mais recentes fornecidos pela CEEE são das 18h e a atualização da RGE é das 17h30.

Na área de cobertura da RGE, as regiões mais afetadas são a Metropolitana (220 mil clientes) e Litoral Norte (72 mil). Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Guaíba, Cidreira, Xangri-Lá, Osório, Pinhal, Imbé, Tramandaí e Mostardas.

Em relação aos municípios da área da CEEE, a maior parte dos casos está nas regiões Metropolitana (205 mil) e Litoral Norte (40 mil). Os mais impactados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Guaíba, Cidreira, Capão da Canoa, Mostardas e Imbé.

A RGE informa que a região mais impactada é a Grande Porto Alegre, principalmente Canoas e Gravataí. A empresa informa ainda que algumas áreas estão alagadas, impedindo que seja realizado o restabelecimento da energia, por medida de segurança, em cerca de 15 mil destes 45 mil pontos desabastecidos.

Na CEEE, mais informações podem ser obtidas por meio dos seguintes canais de comunicação:

• Site: https://ceee.equatorialenergia.com.br/;

• Tel.: 0800 721 2333;

• Para falta de energia, SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (UC), encontrado no canto superior direito da fatura de energia;

• Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à sua lista de contatos).



Na área da RGE, em caso de falta de energia, os canais de atendimento são:

SMS: Envie mensagem com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

WhatsApp: (51) 9 9955.0002

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900.