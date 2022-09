Caiaqueiros do Brasil, Argentina e Uruguai participam de Encontro Internacional em Alegrete

publicidade

Alegrete será sede do I Encontro Internacional de Caiaqueiros no Pampa (EICAPAMPA). O evento ocorrerá nos dias 5 e 6 de novembro, em um trecho de 23 quilômetros do rio Ibirapuitã, entre a sede campestre do Clube Parceria e o CTG Farroupilha, com pernoite no Camping Sítio Santa Helena. Já estão confirmadas as participações de comitivas de municípios das regiões da Fronteira-Oeste, das Missões e do Centro do Estado, além dos países vizinhos Uruguai e Argentina.

O encontro é uma promoção do Grupo de Caiaqueiros do Clube de Tiro Parceria, com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí (CBH Ibicuí) e do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).

A secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, comenta sobre o trabalho de capacitação de empreendedores ligados ao turismo na região. “Entre as ações, a parceria com o Sindicato Rural de Alegrete e o SENAR-RS no programa turismo rural com a formatação de vários produtos, alguns ligados ao turismo de aventura e ao ecoturismo. Todos os eventos que serão lançados em breve, possuem potencial de atrair para o município visitantes que movimentarão a rede hoteleira, gastronômica e o comércio da cidade”, ressalta.

O diretor de Turismo de Alegrete, Leonardo Cera, salienta para o período pós-pandemia, onde as pessoas estão optando por destinos voltados ao contato com a natureza, como o turismo rural, de aventura e o ecoturismo. “Neste aspecto, o Pampa Gaúcho com suas paisagens e natureza exuberante têm muito a oferecer”, reforça Cera.

O coordenador do EICAPAMPA, professor do IFFar e vice-presidente do CBH Ibicuí, Marcel Hastenpflug, conta que os usuários de caiaques, principalmente na modalidade Sit-on-Top (Kayak Fishing), vêm crescendo no país. “O objetivo do evento é proporcionar momentos de integração entre caiaqueiros do Brasil, Argentina e Uruguai, fomentando o respeito pelo rio e pela natureza, através de hábitos saudáveis e práticas sustentáveis”, afirma Marcel.

