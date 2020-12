Califórnia da Canção Nativa começa nesta quinta-feira

publicidade

Tem início nesta quinta-feira em Uruguaiana a 42ª Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, devido a pandemia do novo coronavírus, o evento será integralmente no modo virtual. O estúdio de filmagem do festival está instalado na sede do CTG Sinuelo do Pago cobrindo as apresentações dos dias 10, 11 e 12 de dezembro, com transmissões ao vivo realizadas pelo canal do Youtube, nas redes sociais da Califórnia da Canção, plataformas do CTG e pelas plataformas dos próprios artistas concorrentes.

Na noite de abertura, serão apresentadas as 10 canções locais selecionadas previamente. Na sexta-feira, será a vez das 14 músicas do restante do estado. No sábado, com transmissão da TVE/RS, acontece a final da competição, com 12 composições escolhidas pelos jurados nas duas noites de seleção. Participam do concurso nomes como Marco Aurélio Vasconcellos, Sílvio Genro, Mauro Moraes, Dilan Camargo e Colmar Duarte, todos vencedores da Calhandra de Ouro em edições anteriores, entre outros nomes.

Segundo a direção do espetáculo, para preservar a saúde dos envolvidos, as equipes serão reduzidas ao necessário, com medição de temperatura na entrada de cada turno de trabalho, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e álcool em gel disponível nos ambientes. O evento tem por principal objetivo promover o retorno das atividades culturais prejudicadas pela Covid-19, gerando emprego e renda para o setor em nível local e estadual, valorizando artistas que representam a linguagem e a cultura rio-grandense. Estima-se que serão contempladas, de forma direta, pelo menos 245 pessoas que se encontravam sem receita.

O festival criado em 1971 passou a ser considerado, desde 2004, Patrimônio Cultural do Estado. Além das Calhandras de Ouro, Prata e Bronze aos primeiros três lugares, serão premiados o melhor intérprete, a melhor melodia, a melhor letra, o melhor arranjo, o melhor instrumentista e a música mais popular. Maiores informações estão disponíveis no site do evento.

