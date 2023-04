Caminhão-cegonha tomba com 11 carros na freeway em Glorinha

publicidade

Um caminhão-cegonha, carregado com 11 carros, tombou na manhã desta terça-feira no km 42 da BR 290, a freeway, no sentido Capiutal-Litoral, em Glorinha. Segundo informações da Record TV RS, o motorista teria adormecido no volante, o que teria ocasionado a saída de pista. Ele sobreviveu ao acidente.

Uma ambulância foi até o local para atender o motorista que teve ferimentos leves. Ele decidiu ficar até a retirada do veículo. Todos os carros, do mesmo modelo, pertencem a uma única empresa. Cinco deles foram jogados pra fora do caminhão e outros seis ficaram prensados.

O condutor teria saído da cidade de Arroio do Meio e seguia para São Paulo, onde entregaria os carros. O carreta tinha placas de Caxias do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária CCR ViaSul foram acionadas na ocorrência.

A Fepam esteve no local pois houve vazamento de óleo diesel mas nada grave foi constatado. Logo depois do acidente, apenas o acostamento ficou bloqueado. O trabalho de remoção dos veículos deve ocorrer ao longo desta terça-feira.

Foto: Daiane Dalle Tese / Record TV RS / Especial / CP