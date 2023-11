Caminhão de carga cai de viaduto na BR 116 e deixa dois feridos, em Canoas

publicidade

Um caminhão com carga de carne suína tombou de um viaduto na BR 116 em sentido à avenida Castelo Branco, em Canoas, nesta terça-feira. Os dois ocupantes do veículo, que ficou destruído depois da curva feita inadequadamente, tiveram lesões leves e foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas, de acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Com a carga de carne suína exposta, cerca de 200 populares chegaram a se dirigir até o local e começaram a pegar os produtos. Para evitar uma briga generalizada, a PRF decidiu deixar as pessoas levarem a carne. A instituição policial ressaltou, no entanto, que os produtos já não estavam mais aptos ao consumo por conta do contato com terra e esgoto na proximidade.

VÍDEO| Veja como ficou o trecho da BR-116 para Castelo Branco após o acidente que ocorreu na manhã desta terça-feira (14)



📹@Dudaa_Fortes pic.twitter.com/usbTIbkXuK — Correio do Povo (@correio_dopovo) November 14, 2023

Os dois ocupantes não correm riscos de vida e serão posteriormente identificados pela PRF. Empresas de telefonia trabalham para o restabelecimento da rede afetada em razão do choque com o caminhão. Além disso, há um bloqueio parcial na avenida Guilherme Schell, onde o veículo foi parar após a queda, até a parte da tarde no sentido interior-capital.

Veja Também