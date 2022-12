Caminhão empresa de logística de Nova Santa Rita cai de ponte em Santa Catarina

publicidade

O caminhão que caiu de uma ponte na manhã desta segunda-feira no km 86 da BR 470, em Ascurra, em Santa Catarina, era de uma empresa de transporte e logística de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Carregado com uma carga de sabão em pó, o veículo Volvo, emplacado no município gaúcho, ficou totalmente destruído na queda dentro do rio Itajaí-Açu, após sair da pista da rodovia por volta das 7h30min.

A Polícia Rodoviária Federal confirmou que o motorista, um catarinense de 21 anos, morreu no local. O Corpo de Bombeiros Voluntários da União também atendeu a ocorrência. Os produtos de limpeza se espalharam dentro da água.

Fotos: PRF / Especial / CP