Caminhada aborda características do patrimônio histórico na área central de Porto Alegre

Uma caminhada na manhã deste sábado no Centro Histórico de Porto Alegre marcou mais uma etapa do projeto Ruas que Não Andei, promovido pela Prefeitura para celebrar a Semana do Patrimônio Histórico Cultural. Por volta de 50 pessoas percorreram logradouros históricos, com saída da praça Conde de Porto Alegre, e, no caminho, eram informadas sobre curiosidades e características destes locais.

A atividade tem relação direta com as 35 placas de ruas instaladas na área central, e que marcam antigos nomes destes vias, como a Riachuelo, que antigamente era conhecida como rua de Traz das Dores. As placas são temporárias, e prosseguem nos locais até o final de agosto. Elas contam também com um QR Code, que direciona o observador para um mapa digital da Capital datado de 1888.

“A participação do público é muito boa, e a caminhada justamente tem a temática de trazer este conhecimento do patrimônio cultural à população”, observou o arquiteto e conselheiro do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico Cultural de Porto Alegre (Compahc), José Daniel Craidy Simões. O presidente do Compahc, Lucas Volpato, disse que o intuito é também dar luz à transformação urbana hoje só conhecida pela memória oral. “As pessoas têm gostado muito”, afirmou.