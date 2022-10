Caminhada do Amor atrai milhares de pessoas neste sábado em Porto Alegre

publicidade

Depois de dois anos interrompida por conta da pandemia, ocorreu neste sábado mais uma edição do The Love Walk - A Caminhada do Amor, que promove o diálogo entre casais, atraindo milhares de pessoas no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A sétima edição do evento ocorreu simultaneamente em outras cidades gaúchas, como Caxias do Sul, assim como em outros estados e até no exterior, passando de mais de 170 países. A iniciativa é do programa Escola do Amor (The Love School), apresentado pelo casal Renato Cardoso e Cristiane Cardoso na Rede Record, incluindo o canal 2 da Record TV RS, sempre aos sábados, ao meio-dia.

O dia agradável e com sol colaborou com o evento que contou com show musical, declarações de amor diante do público e sorteio de brindes, além de palestra especial para solteiros, entre outras atrações. Com muita descontração, os casais caminhavam e conversavam pelo parque, respondendo inclusive a um questionário. O material foi distribuído com o kit adquirido pelos participantes, que vestiam camisetas alusivas ao evento. Balões coloridos deram toque especial. “A vida corrida e agitada tira o tempo dos casais. A nossa ideia é que hoje os casais tirem o dia para eles”, explicou o bispo Guaracy Santos, que participou do evento. Ele também ressaltou que a energia do casal reflete em toda família. “O que você vive se espalha pela casa inteira. Por isso, esse é um evento extraordinário, inclusive há quem tenha casado a partir desse evento”, contou.

Quem conheceu a esposa em uma terapia do amor foi Neomar Brandão. Hoje, ele e a companheira Bruna, juntos há seis anos, não só participam da caminhada como organizam o evento. "Nos casamos dentro da terapia do amor e agora coordenamos esse trabalho maravilhoso que tem como base cuidar das famílias", disse. Brandão lembrou que, somente no ano passado, 85 mil casais se separaram e que este ano o índice poderá ser ainda maior. "O trabalho da terapia do amor é esse salvar casais e fazer com que o solteiro faça uma boa escolha."

Casados há 12 anos, Cleber Porto e Tatiana Borges participaram pela primeira vez da caminhada do amor. "Há desgaste no dia a dia e estamos aqui para fortalecer a nossa relação, fugir dessa rotina", salienta Porto. Tatiana também enalteceu o evento. "Está sendo legal, importante, ajuda ainda mais uma relação que já tem cumplicidade", finalizou.

