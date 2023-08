Caminhada irá revisitar pontos icônicos do Centro Histórico de Porto Alegre

publicidade

Com o objetivo de ampliar o conhecimento do público sobre a formação das cidades gaúchas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo realizará no próximo sábado a Caminhada do Patrimônio em Porto Alegre.

A iniciativa, que contará com um roteiro guiado por especialistas, irá revisitar alguns dos pontos mais importantes do Centro Histórico da Capital. A atividade é gratuita e integra a programação do 5º Dia Estadual do Patrimônio Cultural, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae). Não é necessário inscrição prévia.

Caminhada do Patrimônio | Porto Alegre

Data: 19 de agosto (sábado)

Hora: 14h (duração: aproximadamente 2h)

Ponto de partida (encontro): Edifício Ely (Rua da Conceição, 283)

Ponto de chegada: Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736)