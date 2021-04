Campanha arrecada mais de 700 quilos de alimentos em Farroupilha

publicidade

A campanha de arrecadação de alimentos, realizada paralelamente às etapas de imunização contra a Covid-19, em Farroupilha, já arrecadou mais de 700 quilos de alimentos não perecíveis em três dias de vacinação. A ação é liderada pelo Gabinete da Primeira-Dama, com o apoio do Lions Farroupilha Centro.

Do montante arrecadado a cada dia de vacinação, 50% será destinado para o Hospital Beneficente São Carlos e 50% para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social no município. A primeira-dama do município, Ariane Laura dos Santos Feltrin, fez a primeira entrega de alimentos à casa de saúde.

A arrecadação segue nas próximas etapas de vacinação do município, tanto no Largo Carlos Fetter, onde está sendo feita a aplicação de segundas doses, como na Universidade de Caxias do Sul – Campus Farroupilha, onde são feitas as primeiras doses.

