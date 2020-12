Campanha busca apoio para reformas na Copame em Santa Cruz do Sul

publicidade

Uma campanha comunitária busca a arrecadação de R$ 32.126,00 para a revitalização externa nos espaços da horta e berçário, na frente e nos fundos da Associação Comunitária Pró Amparo do Menor (Copame). A instituição situada no bairro Bom Jesus, em Santa Cruz do Sul, atende 34 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 18 anos em situação de vulnerabilidade. O local possui 45 vagas, mas apresenta alta rotatividade.

Um grupo de arquitetos e engenheiros voluntários elaborou o projeto para as reformas na Copame. Para angariar os recursos houve a criação de uma vaquinha online. Além da revitalização externa nos espaços da horta e berçário, o plano prevê em etapa seguinte a realização de melhorias nas salas de biblioteca e informática, com inclusão de salas de televisão, cinema e festas, além de aplicação de grama sintética. Para todas as intervenções, o custo estimado é de R$ 113,8 mil.

O presidente da Copame, Roberto Gross, informou que o projeto é importante para o bem-estar das crianças e adolescentes. “A iniciativa partiu dos próprios profissionais, que verificaram as necessidades, propuseram as soluções e elaboraram o projeto para captação dos recursos”, afirmou. A vaquinha, segundo ele, será dividida em três etapas para tentar contemplar todas as necessidades elencadas.

Os engenheiros do grupo são Mauro Braun e Caroline Rezende. As arquitetas são Renata Porto Simon e Débora Schneider. A equipe também é composta pela corretora de imóveis e integrante da diretoria social Pâmella Scholante Rockenbach; pela advogada e presidente da diretoria jovem, Fernanda Brandt; e pela advogada da diretoria jurídica, Andréia Habekost.

A meta da campanha é arrecadar uma parcela do valor para as obras ainda neste verão, para que as necessidades mais urgentes possam ser atendidas. A Copame é uma instituição sem fins lucrativos e atende em regime de abrigo diuturno.

