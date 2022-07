Campanha de Doação de Sangue recebe inscrições para cadastro reserva em Bento Gonçalves

publicidade

A exemplo dos três primeiros eventos, as inscrições para a 4ª edição da Campanha de Doação de Sangue de Bento Gonçalves foram completamente preenchidas com antecedência. O evento, que possui realização do Hospital Tacchini e da prefeitura municipal, ocorre no dia 6 de julho, na Unidade Básica de Saúde Zona Sul, no bairro Botafogo, ao lado da UPA 24h. No dia da doação a Unidade estará fechada para atendimento.

Em poucos dias, as 80 vagas destinadas para doadores interessados em participar da edição foram preenchidas, mas ainda há vagas para o cadastro reserva, que será acionado caso haja alguma desistência até o dia do evento. Aqueles que não conseguiram realizar a inscrição a tempo para essa edição, podem entrar em contato com a Agência Transfusional do Tacchini pelo telefone (54) 3455-4151, manifestando a intenção de participar do próximo evento. Quando a data for definida, o hospital entrará em contato para verificar a disponibilidade.

A enfermeira líder da Agência Transfusional, Ana Paula Lemos, comemora o sucesso antecipado de mais uma edição do Dia D. Contudo, ela ressalta a importância do comparecimento de todos os inscritos no dia da doação, já que nas primeiras edições, o índice de faltantes foi de cerca de 15%. “Sabemos que os imprevistos fazem parte da vida e que mesmo querendo muito doar, alguns dos inscritos vão precisar faltar no dia. Ao mesmo tempo, cada bolsa de sangue coletada pode ser a diferença entre a vida e a morte de alguém. Por isso queremos ocupar o máximo de vagas no Dia D”, descreve.

Para a secretária municipal de Saúde, Tatiane Misturini Fiorio, é uma importante ação que se consolida no município. “Estamos realizando mais uma edição da campanha na cidade, e oportunizando que mais pessoas possam participar deste ato tão importante, que é salvar vidas”, destaca.

