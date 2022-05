Campanha do Agasalho distribui doações neste sábado em Campo Bom

publicidade

A retirada de peças pela Campanha do Agasalho em Campo Bom acontece neste sábado. O objetivo é ajudar quem mais precisa a se aquecer nos dias frios que se aproximam. O evento ocorre das 8h às 12h30min, no Ginásio Municipal (Av. Adriano Dias, 720) e para retirar as peças é preciso apresentar documento de identificação e comprovante de residência.

Para o prefeito Luciano Orsi, a população tem sido bastante ativa na campanha. “A população sempre abraçou essa causa, a da solidariedade, por isso temos muitas roupas e é na entrega para aqueles que precisam que a ação ganha sentido”, afirma. Além disso, nas terças e quintas-feiras, das 12h30 às 18h30min, a população pode buscar roupas no Ginásio Municipal, onde funciona a central de triagem da campanha.

Campanha em Morro Reuter

A Prefeitura de Morro Reuter já deu início a primeira etapa da Campanha do Agasalho com a distribuição de caixas coletoras de donativos pela cidade. A organização é da Administração municipal por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Neste momento de baixas temperaturas, a comunidade é convidada a participar, tornando mais quente o inverno de quem mais precisa ao doar peças de roupas, em bom estado de uso, bem como calçados e cobertores nos pontos de coleta espalhados pela cidade.

As doações podem ser entregues na Unidade Municipal de Saúde, prédio da prefeitura, Farmácia Agafarma, Indústria de Calçados Wirth, CG Floricultura, Mercados Piá, Redefort e Super Si. Em uma segunda etapa, de acordo com o Executivo, será definida uma data para que os interessados possam retirar as peças.

