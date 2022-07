Campanha do Agasalho encerra no domingo em Santa Maria

publicidade

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Maria anunciou que ainda dá tempo de ajudar quem precisa se aquecer no inverno, pois a Campanha do Agasalho 2022, promovida pela prefeitura, com as arrecadações de donativos nos pontos de coleta seguem até este domingo.

As doações recolhidas nesta sexta-feira, sábado e domingo, nos pontos de coleta, passarão por triagem e depois serão encaminhados para instituições assistenciais do município. Já na próxima semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira, o Centro Desportivo Municipal (CDM) ainda receberá doações de agasalhos, cobertores e sapatos. Estes itens também serão encaminhados para instituições, beneficiando assim pessoas em situação de vulnerabilidade.

A partir da Campanha do Agasalho deste ano, já foram atendidas 2.189 famílias, com a distribuição de aproximadamente 61 mil itens, dos cerca de 63,7 mil arrecadados. O direcionamento dos itens a quem precisa ocorre no Pavilhão B do Centro Desportivo Municipal (CDM). Nesta sexta-feira, até o meio-dia, é o último dia para os interessados fazerem retirada de agasalhos, sapatos e cobertores no local.

Quem desejar receber donativos deve preencher um cadastro e, depois, pode ficar durante 10 minutos no pavilhão, onde estão armazenadas as doações, para escolherem até sete peças de inverno e dois pares de calçado por pessoa. Contam como peça de inverno cobertor, moletom, blusão, calça e outros agasalhos. Além disso, só é permitida a entrada de uma pessoa por família.

