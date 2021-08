Campanha prevê descontos para quem recebeu as duas doses da vacina contra o Covid-19 em Passo Fundo

publicidade

Uma campanha que visa oferecer descontos e brindes para quem tiver recebido as duas vacinas contra a Covid-19 foi lançada em Passo Fundo. A iniciativa tem a participação da Acisa, Sindilojas, Sindicato da Beleza, Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes e a Associação das Mulheres Empreendedoras (Lídera).

Com o slogam “A primeira é importante e a segunda salva”, a campanha busca incentivar os moradores a se imunizarem de forma completa com a vacina contra a Covid-19. Através da campanha as entidades empresariais irão dar prêmios e brindes para as pessoas que apresentarem a carteirinha com as duas vacinas. As empresas parceiras estarão identificadas com um cartaz da campanha. Quem quiser integrar a ação deve entrar em contato com qualquer uma das entidades participantes.

Segundo o presidente da Acisa, Cássio Gonçalves, as entidades consideram que a imunização completa é a forma de retomar a rotina e a economia. “Até o momento, o que se sabe é que a medida mais eficaz para conter o coronavírus é a vacinação em massa e por isso lançamos essa campanha como forma de incentivar a imunização completa de todas as pessoas, pois só assim teremos um retorno da vida normal e uma recuperação econômica”, disse.

Gonçalves afirma que, diante da proximidade do alcance da imunização a todas as faixas etárias incluídas no calendário de vacinação, há uma preocupação com o alto índice de pessoas que não retornaram para fazer a segunda dose da vacina. “A adesão das empresas à campanha é voluntária e não há nenhuma regra ou condicionamento para que as mesmas participem”. Os organizadores estimam uma participação de, pelo menos, 100 empresas, inicialmente. A campanha tem o apoio da agência Creativa&Tal.

