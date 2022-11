Campo Bom cria WhatsApp exclusivo para denúncias relacionadas à dengue

publicidade

Campo Bom, no Vale dos Sinos, segue o combate ao mosquito transmissor da dengue. A mais recente ação para enfrentar o Aedes aegypti é a implantação de um novo canal de comunicação. A partir de agora, a Prefeitura de Campo Bom conta com um número de WhatsApp exclusivo para atendimento de denúncias de possíveis focos do mosquito.

O número é o (51) 9 9668-8442. Até o momento, 748 casos da doença já foram registrados no município em 2022.