Campo Bom decreta situação de emergência

O prefeito de Campo Bom, no Vale do Sinos, Luciano Orsi decretou situação de emergência e estado de calamidade pública na cidade após o maior volume de chuva ter sido registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no município com a passagem do ciclone extratropical, entre os dias 15 e 16 de junho. A precipitação foi de 209 milímetros, o que ocasionou a elevação do nível do Rio dos Sinos e provocando enchentes, com famílias desalojadas e desabrigadas.

O decreto tem validade de 180 dias. “Isso se fez necessário por conta dos desalojados, desabrigados, para comunicar oficialmente que a situação não está normal, servindo como base para buscar recursos e ajuda humanitária para as famílias afetadas”, destaca o prefeito.

O nível do Sinos chegou a 7,60 metros, às 17h do domingo (18), na ponte do bairro Barrinha, quase 5 metros acima do normal. Em razão da enchente, os bairros Barrinha, Porto Blos, Vila Rica, Operária e 25 de Julho tiveram as ruas invadidas pela água. O número total de desabrigados foi 55 pessoas e cerca de 160 ficaram desalojadas. Na sexta (16), o Ginásio Municipal foi preparado pela Prefeitura para receber os desabrigados.

Três escolas municipais tiveram aulas suspensas e duas delas ainda não foram retomadas. A Prefeitura e a Defesa Civil continuam trabalhando para garantir transporte aos ilhados nas regiões mais afetadas, além de água potável e cestas básicas. Com o nível do rio em queda, equipes da Prefeitura já começaram os trabalhos de limpeza e reconstrução dos locais atingidos pela enchente. Quem precisar de ajuda, deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (51) 99631-4625.