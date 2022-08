Campo Bom inicia obras de recapeamento asfáltico na avenida dos Municípios nesta segunda-feira

publicidade

A obra de recapeamento asfáltico da avenida dos Municípios, em Campo Bom, tem início nesta segunda-feira. A intervenção é no trecho entre a rotatória da avenida Presidente Vargas e a intersecção com a avenida Intermunicipal. Na extensão, também serão instaladas duas novas rotatórias: uma no entroncamento da avenida Independência, outra na altura da rua Bom Jesus. O prazo para a conclusão das obras é de quatro meses.

Para o prefeito Luciano Orsi, a repavimentação da avenida dos Municípios, bem como a instalação das rotatórias, trará inúmeros benefícios para a cidade. “A via é uma das mais importantes para a economia local e era urgente que houvesse a recuperação asfáltica do trecho, de forma a garantir um trânsito seguro”, observa o prefeito, que destaca as novas rotatórias como soluções para a melhoria do fluxo na região. “No período de obras, haverá lentidão na via, o que demanda maior atenção dos motoristas”, alerta o secretário de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos, Jéferson Ramos.

O investimento para a realização da obra de recapeamento asfáltico da avenida dos Municípios é de R$ 4.056.239,04, sendo R$ 2 milhões oriundos de repasses do governo estadual, por meio do programa Pavimenta RS, e o restante de contrapartida do município. Já a instalação das duas novas rotatórias têm valor de R$ 2.741.089,51, obra totalmente custeada pelos cofres municipais.

