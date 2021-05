Campo Bom lança campanha do agasalho para pets

publicidade

A Prefeitura de Campo Bom lançou uma campanha inusitada: a Campanha do Agasalho Pets. Cobertores, roupinhas, almofadas e toalhas estão entre as peças que podem ser doadas na Secretaria de Meio Ambiente (Sema), no primeiro andar do Centro Administrativo, para cães e gatos a espera de um lar no Centro de Recuperação e Bem-estar Animal (Cempra), conforme explica o prefeito Luciano Orsi.

“Temos cerca de 30 animais em nossa casa de passagem do Cempra, e todos eles, assim como nós, precisam se manter aquecidos no inverno. Sabemos da solidariedade dos campo-bonenses, e dessa vez pedimos que ela se manifeste também em prol dos animais da nossa cidade que estão à procura de um lar”, pede.

As doações podem ser feitas no horário de funcionamento da prefeitura, de segunda a quinta-feira, das 12h30min às 18h30min, e sexta-feira, das 7h30min às 13h30min. Todos os animais da casa de passagem do Cempra podem ser adotados de forma responsável. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (51) 99668-8549.

Situado no bairro Quatro Colônias, o Cempra atende cães e gatos de rua e de tutores com baixa renda comprovada, respeitando as normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Somente em 2020, foram mais de mil atendimentos, entre castrações e consultas veterinárias. No local são feitas castrações e pequenos procedimentos, e o espaço também conta com sala de recuperação e uma casa de passagem.

Todos os bichinhos de rua que passam por lá são castrados e recebem um microchip com as informações do procedimento que fizeram, assim os dados ficam armazenados na Secretaria de Meio Ambiente. Além disso, também são resgatados animais silvestres, que são avaliados, recebem os primeiros socorros se necessário e são soltos em seu habitat natural.