Campo Bom recebe inscrições para contratação emergencial de médicos

A Prefeitura de Campo Bom está com Processo Seletivo Simplificado em aberto para a contratação de emergencial e temporária de médicos de diversas áreas. As inscrições vão até o dia 06 de julho. Para se candidatar, os interessados devem preencher formulário eletrônico.

No total, são 18 vagas de contratação imediata com vencimentos que vão de R$ 6.611,58 até R$ 17.276,68. A divulgação do resultado final está prevista para 13 de julho, e os links para preenchimento do formulário de inscrição constam no edital, que está disponível no site da prefeitura, na aba de Serviços Online.

