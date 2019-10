Campo Bom recebe o projeto Escola Segura

publicidade

Um projeto inédito vem percorrendo as escolas da cidade de Campo Bom. Com o objetivo de orientar e capacitar professores, funcionários e colaboradores das redes municipais, estaduais e particulares em atendimentos de primeiros socorros, o projeto Escola Segura está ministrando oficinas com profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até agora, mais de quinhentas pessoas, em dezesseis encontros realizados, já foram orientados de como agir em situações de urgência, como casos de engasgamento ou de parada cardiopulmonar, segundo o coordenador do Samu, Fábio André Schwan.

“O treinamento possibilita aos profissionais das instituições agir em situações emergenciais enquanto a assistência médica especializada está sendo acionada”, afirma. As atividades seguirão até o final do ano e a última oficina de primeiros socorros está marcada para o dia 19 de novembro na Escola Municipal Marcos Silvano Vieira.