Campo Bom recebe três câmaras de conservação de vacinas

Campo Bom receberá nesta terça-feira três câmaras de conservação de vacinas, de um total de 310, compradas pelo governo do Estado para municípios com menos de 100 mil habitantes. O objetivo é aprimorar a Rede de Frio do Plano Nacional de Imunizações (PNI) com a substituição das geladeiras domésticas por câmaras de conservação de imunobiológicos. Os critérios para a escolha dos municípios foram, além de terem menos de 100 mil habitantes, terem sala de vacinas e sistema de informação oficial do Ministério da Saúde implantado para registro de vacinados e movimentação de imunobiológicos.

A Secretaria de Saúde de Campo Bom já conta com câmaras de rede de frio em todas as suas unidades de saúde. “As câmaras vêm complementar uma estrutura de grande qualidade que o município já tem, e com isso teremos ainda mais qualidade para armazenar imunizantes que requerem cuidados ainda mais específicos”, observa o secretário João Paulo Berkembrock.