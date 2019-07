Campo Bom tem novo formato para a coleta seletiva

publicidade

Visando aumentar a quantidade de lixo reaproveitado, a cidade de Campo Bom está com um novo formato de coleta seletiva. A ação ocorre após avaliação técnica sobre a eficiência do serviço que vinha sendo executado e o novo formato, que passou a funcionar nesta segunda-feira, ocorre de forma experimental pelos próximos dois meses.

Caso os resultados sejam positivos, o serviço deve ser mantido com o novo calendário, segundo o prefeito Luciano Orsi. "Como uma parcela muito pequena da população adere a separação de resíduos, era muito frequente que a coleta fosse encerrada antes do horário e com apenas metade da capacidade de carga dos caminhões.

Diante disso, resolvemos avaliar outro método, que reduz a frequência e utiliza apenas um caminhão, dividindo a cidade em seis grandes zonas de coleta, cada uma com seu dia de recolhimento", explica, salientando que além de otimizar o serviço e reduzir o impacto ambienta, já que o caminhão de coleta irá trafegar menos pelas ruas do município, será gerada uma economia de cerca de R$ 50 mil mensais.

Atualmente são gerados 40 toneladas de resíduos recicláveis por dia em Campo Bom. Junto com o novo modelo, estão sendo ampliados noventa pontos de entrega voluntária de lixo reciclável, e ainda novos coletores para resíduos eletrônicos e perigosos, como pilhas e lâmpadas. Além disso, a coleta do lixo orgânico e de rejeitos continua funcionando normalmente, diariamente no Centro da cidade e três vezes por semana nos outros bairros.

Novo cronograma da coleta seletiva:

Zona Coleta 1 - Segunda-feira (Bela vista, Cohab Sul, Centro e Celeste)

Zona Coleta 2 - Terça-feira (Firenze, Metzler, Renascer, Solar do Campo, Alto Paulista, Paulista, Colina Deuner e Rio Branco)

Zona Coleta 3 - Quarta-feira (Imigrante Norte, Imigrante Sul, Aurora, Ipiranga, Genuíno Sampaio e Dona Augusta)

Zona Coleta 4 - Quinta-feira (Operária, Sempre Unidos, Esperança, Floresta, Industrial Sul, Bem Viver I e II, Gringos, Vila Rica, Porto Blos e Barrinha)

Zona Coleta 5 - Sexta-feira (Quatro Colônias, Santa Lúcia, Santo Antônio, Bem Viver III, Morada do Sol, União, Jardim do Sol, Cohab Leste, 25 de Julho e Recanto da Paz)

Zona Coleta 6 - Sábado (Zona Industrial Norte, Zona Rural Norte, Zona Expansão Urbana Leste)