Canal de umidade intensificará a chuva no Rio Grande do Sul

Um canal de umidade da Amazônia até o Rio Grande do Sul irá intensificar a chuva no Estado neste final de semana, segundo informações da MetSul Meteorologia. A previsão é de registro de volumes elevados de precipitação em diversas áreas do território gaúcho. Os dois momentos de maior instabilidade ocorrerão entre esta sexta e sábado e, depois, entre domingo e segunda.

Conforme a MetSul, algumas cidades poderão ter chuva equivalente a duas vezes à média histórica de maio num período de três dias. As imagens do satélite meteorológico GOES-16 mostraram o RS tomado por nuvens e com áreas onde a nebulosidade poderá gerar precipitação localmente forte e até intensa em curtos intervalos.

A condição de instabilidade é favorecida por uma área de menor pressão atmosférica e há um avanço de ar mais quente do Norte, o que contribui para a formação das nuvens mais carregadas e intensificação de chuva no RS.

De acordo com a MetSul, estes canais de umidade, também conhecidos como rios atmosféricos, podem chegar até o Centro-Oeste e o Sudeste, o que colabora para um verão chuvoso em muitas áreas do Brasil Central. Este é o primeiro deste outono a chegar ao Rio Grande do Sul.

