Candidatos a vagas de emprego no Sine de Porto Alegre relatam sentimento de esperança para 2023

publicidade

O Sine Municipal de Porto Alegre amanheceu nesta segunda-feira, primeiro dia útil de 2023, com movimento moderado de pessoas, e cerca de 20 candidatos aguardando na fila em busca de uma vaga no ano que se inicia. Dentro do espaço, no Centro Histórico, o atendimento fluía bem nos guichês, e todos saíam com cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego. Entre as pessoas atendidas, estavam Bruno Cordeiro, 28 anos, morador de Eldorado do Sul, e Mikaele Szezinski de Albuquerque, 19, que mora no bairro Farrapos.

Em comum, ambos são PCDs, e buscaram oportunidades de trabalho para começar o ano já de carteira assinada. Receberam atendimento do assessor técnico do Sine Municipal, Rodrigo Reis. Bruno contou que está desempregado há dois anos, e sua função mais recente foi como auxiliar de farmácia em um hospital privado da Capital. “Moro com minha avó e ambos nos ajudamos”, disse ele, que tem deficiência mental leve.

O jovem recebeu duas cartas de encaminhamento a vagas de auxiliar administrativo na própria cidade onde mora. “Inclusive são para vagas perto de casa. Quero voltar a trabalhar para auxiliar ela. Espero que este ano seja muito melhor”, disse ele. Por sua vez, Mikaele estava em busca do primeiro emprego. Atualmente, ela vive com a mãe em uma residência alugada. “Tenho esperança de que vai dar tudo certo a partir de agora. Queremos morar em uma casa melhor”, comentou ela, que recebeu seis cartas para entrevistas após finalizar o cadastro.

Para Rodrigo, há boas expectativas em relação às mudanças que poderão ser promovidas pelo novo governo. “Observamos que o Sine está até bem cheio para uma segunda-feira pós-feriado. Estamos com muitas vagas, principalmente na construção civil, que tem uma demanda muito grande e falta mão de obra, serviços, alimentação, limpeza, portaria, enfim, uma gama muito grande”, afirma o assessor do Sine de Porto Alegre.

De acordo com ele, há um enorme desafio relacionado à qualificação dos candidatos, não tanto à experiência profissional, mas sim à escolaridade. “Hoje, são raras as vagas que exigem apenas o Ensino Fundamental. A grande maioria pede Ensino Médio completo. A Prefeitura tem ferramentas para que estas pessoas possam fazer o avanço escolar, como supletivo e EJA”, diz Reis.

O Sine, que fica na avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com Mauá, iniciou o ano com 1.510 vagas, e fará, ao longo de janeiro, ações específicas para empregabilidade de jovens, no próximo dia 11, PCDs, no dia 19, e trans, no dia 30.