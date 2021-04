Canela e Gramado terão decoração e atrações virtuais para a Páscoa

publicidade

Os eventos de Páscoa em Canela e Gramado adaptaram suas programações em função das restrições impostas pela pandemia. Apesar da impossibilidade de abertura do comércio não essencial, as ruas das duas cidades estão decoradas para celebrar a data. Coelhos, ovos de chocolate e cestas enfeitam as principais avenidas, rótulas e acessos da região. Os atrativos culturais são apresentados em formato virtual pela internet. Outra medida foi estender a programação até 2 de maio.

Em Canela, a programação virtual valoriza a gastronomia local, resgata eventos históricos e proporciona interação com as crianças. No feriadão, estão programadas duas lives retrô na sexta-feira e no sábado, a partir das 20h. Os espetáculos que marcaram época em Canela são transmitidos pelas redes sociais da Prefeitura de Canela e no canal Canela Paixão Natural no YouTube. Outra atração no sábado e no domingo, a partir das 18h, será a Paradinha de Páscoa, que tem como destaque principal a participação dos parques da cidade.

Em Gramado, o foco da decoração foi a renovação, a criatividade e a sustentabilidade, repleta de chocolate e coelhos de Páscoa. O evento também conta com extensa programação on-line. No canal oficial do YouTube Páscoa em Gramado, é exibido um programa diário com diversos quadros, que vão desde oficinas gastronômicas a cantorias infantis. Para as crianças, o site oficial do evento oferece diversas atividades de recorte e pintura. No domingo de Páscoa, será realizada uma transmissão ao vivo, da Orquestra Sinfônica de Gramado, direto da Igreja Matriz São Pedro, às 14h.

Os organizadores da Páscoa em Gramado adotaram medidas de segurança para a produção do conteúdo e montagem da decoração. “Estamos comprometidos em fazer um trabalho seguro, emocionante e alegre sem perder nossa essência. Gramado sempre estará aberta aos visitantes e com tudo que está acontecendo achamos que era o momento de nós irmos até o nosso turista levar nossa alegria. Já para quem vem, estamos aqui intensificando a fiscalização, seguindo à risca todos os protocolos sanitários e tentando trazer um pouco de alegria nesse momento tão complicado que estamos vivendo”, afirma Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur.