Canela reforça sistema de monitoramento por câmeras

Canela está instalando mais seis câmeras de videomonitoramento para coleta de dados e que completarão o sistema já implantado no município. Um aplicativo de análise envia dados coletados para a central que opera 24h, junto ao quartel da Brigada Militar.

Segundo o prefeito, Constantino Orsolin, a instalação das câmeras é um reforço importante ao sistema de monitoramento. “Com a chegada destas novas ferramentas, avançamos no nosso cercamento eletrônico. A previsão é que elas estejam em funcionamento em breve aumentando a segurança de todos”.

O município de Canela já conta com câmeras de vigilância em 53 prédios e espaços públicos e também nas ruas. Os equipamentos permitem tanto ampliar o zoom como capturar ângulos abertos em 360°. A manutenção dos equipamentos é responsabilidade de uma empresa privada, contratada via licitação. O custo mensal do município com o sistema instalado é de R$ 54 mil.

