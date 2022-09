Canoas arrecada doações de brinquedos para o Dia das Crianças

publicidade

Equipes da Defesa Civil de Canoas estão à frente das arrecadações de brinquedos e itens de higiene para garantir a felicidade dos pequenos, na Festa de Dia das Crianças, tradicionalmente realizado com a visita de "super-heróis" escalando as paredes do Hospital Universitário de Canoas, no dia 12 de Outubro. Os donativos podem ser entregues nas caixas de coleta localizadas na sede da Defesa Civil, situada na rua Bandeirantes, 450, bairro Nossa Senhora das Graças, e também no saguão do HU.

Nesta semana, a Comissão de Intervenção, a direção e a equipe de humanização do HU se reuniram com a direção da empresa Rapel Urban Soluções em Altura para acertar os últimos detalhes. O secretário adjunto da Defesa Civil de Canoas, Igor Sousa, destacou que a iniciativa é a chance de alegrar os pequenos pacientes, que vão passar a data comemorativa em um ambiente diferente daquele que estão acostumados.

Veja Também