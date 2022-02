Canoas arrecada donativos para auxiliar famílias de Petrópolis atingidas pelas chuvas

publicidade

Uma ação de solidariedade começa a mobilizar funcionários públicos e a comunidade de Canoas em apoio às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A arrecadação começa nesta quarta-feira e segue até sexta-feira. Roupas íntimas, material de higiene, toalhas de banho e roupa de cama são os itens que devem ser arrecadados em Canoas. Essa iniciativa é resultado de um acordo de cooperação assinado na terça-feira em apoio à cidade fluminense, pelos municípios que integram a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Os donativos podem ser entregues no prédio da prefeitura (rua Ipiranga, 11, Centro), na Defesa Civil (rua Bandeirantes, 450, bairro Nossa Senhora das Graças), com atendimento das 8h às 12h e das 13h às 18h, ou na Câmara de Vereadores (rua Ipiranga, 123, Centro). Nesta quarta-feira, as equipes da Defesa Civil também vão ter um ponto de coleta no Canoas Shopping e no ParkShopping. Mais informações pelos telefones (51) 3476-3400 e (51) 99322-5764.

“Esses deslizamentos atingiram toda a cidade de Petrópolis. Foi uma grande tragédia com um desdobramento social e econômico muito grande. Por isso, queremos prestar toda a nossa solidariedade para ajudar os nossos irmãos de Petrópolis/RJ”, destaca o secretário adjunto de Relações Sociais, Celso Pitol. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) está fazendo esse grande movimento em vários municípios do Brasil para o envio de ajuda humanitária para Petrópolis. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, é vice-presidente de Relações Internacionais da FNP.

A tragédia em Petrópolis é considerada a maior já registrada, superando as ocorrências de 1988 e de 2011 no Rio de Janeiro - já são mais de 190 mortos e mais de 1,5 mil desabrigados. Em pouco mais de duas horas, a cidade histórica perdeu a capacidade de escoamento, quando aconteceram os deslizamentos.

O acordo assinado entre a FNP e a prefeitura de Petrópolis prevê, além de troca de experiências entre municípios que passaram por situação semelhante, sugestão de programas e políticas públicas de assistência social e econômica, captação de recursos nacionais e internacionais para prevenção e implantação de medidas necessárias à mitigação e enfrentamento de desastres e a instituição de uma Comissão Permanente de Prefeitas e Prefeitos de Cidades Brasileiras Atingidas ou Sujeitas a Desastres Naturais, para promover o acompanhamento dessa agenda e facilitar a atuação perante órgãos e instituições nacionais e internacionais.

Veja Também