Canoas e São Sebastião do Caí realizam ações alusivas ao Dia do Amigo nesta quarta

publicidade

Nesta quarta-feira, quando é celebrado o Dia do Amigo, o Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas realiza um dia especial de coleta. Os voluntários podem comparecer das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento, no segundo andar do complexo de saúde realizar a doação de sangue.

Desde já, quem quiser pode marcar um amigo nas redes sociais convidando para a doação. Os doadores que mais indicarem amigos para a coleta vão receber um brinde da Comissão de Humanização do hospital. Também será oferecido um lanche especial após a coleta. Além de atender aos pacientes do próprio hospital, o Banco de Sangue do HU é responsável pelo abastecimento dos hospitais de Pronto Socorro de Canoas, Nossa Senhora das Graças e o hospital da Base Aérea.

Enfermeira responsável pelo Núcleo de Hemoterapia do HU, Thainá Tatsch, informa que os tipos sanguíneos com RH negativo estão em estado crítico e os positivos em situação razoável. “Por isso, é importante sensibilizar os nossos amigos para colaborar com a doação, favorecendo a reposição dos estoques do HU”, observa a enfermeira. Quem já confirmou apoio para a campanha foi o ex-jogador de futebol, Luís Mário, mais conhecido como Papa-Léguas, que atuava como atacante. Assim como ele, outros craques são esperados para fortalecer essa campanha. O desafio desta vez é fora do campo e o Gre-Nal é da Amizade.

O Banco de Sangue do Hospital Universitário de Canoas (avenida Farroupilha, 8001, bairro São José) recebe voluntários para a doação de segunda a sexta-feira, sem horário agendado, das 8h às 17h. Todo primeiro sábado de cada mês, o HU recebe doadores das 8h às 16h. Neste dia é necessário agendamento para a doação pelo telefone (51) 3478-8200. Uma vantagem ao doador é a liberação da cobrança do estacionamento, desde que o veículo seja colocado no estacionamento atrás do HU, junto ao prédio da Odontologia da Ulbra. O ticket é validado no Banco de Sangue e ao apresentar no guichê do estacionamento, não é cobrado.

Também nesta quarta-feira, a partir das 19h30min, o Centro de Cultura de São Sebastião do Caí será palco para a "Noite do Amigo". Esta é a décima edição do evento que iniciou em 2011 com a estreia do Coro Infantojuvenil do Centro Municipal do Alunos Caienses (CEMACA). A programação contará com a apresentação de três grupos musicais locais: o Coral Infantojuvenil do CEMACA; o Coral Municipal; e a Orquestra de Sopros de São Sebastião do Caí.

De acordo com a prefeitura, esta será a primeira apresentação dos grupos no Centro de Cultura depois de quase dois anos e meio, em função da pandemia. Tanto os Corais quanto a Orquestra estão preparando um repertório especial para a noite de quarta-feira, que promete emocionar o público. Não haverá venda de ingressos. A entrada será um quilo de alimento não perecível ou uma garrafa de óleo de soja. Os alimentos arrecadados serão repassados para a Comunidade Terapêutica Obra Nova. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Veja Também