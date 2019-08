Canoas inicia o programa "Por Mim" para mulheres que sofrem violência doméstica

publicidade

Já está em execução na cidade de Canoas o Programa Por Mim, ação desenvolvida pela Prefeitura de Canoas, em parceria com o Poder Judiciário e iniciativa privada, que visa a promoção da autonomia e do empoderamento financeiro das mulheres vítimas de violência doméstica. O programa, que entrou em funcionamento na semana passada, surge como uma forma de inseri-las no mercado de trabalho através de vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras.

O Por Mim já conta com a parceria de três empresas da área tecnológica, que estão instaladas no Parque Canoas de Inovação. Os encaminhamentos pelo Judiciário (Vara da Violência Doméstica) já estão acontecendo e o Executivo está engajado a sensibilizar outras empresas para aderirem ao programa e colocar à disposição o maior número possível de vagas, acolhendo essas mulheres para que não voltem ao convívio do agressor.

Para ser integrada ao programa, a mulher em situação de violência doméstica deve ter feito denúncia contra o agressor e estar acompanhada das profissionais do Centro de Referência da Mulher Patrícia Esber. Depois disso, acontece o encaminhamento à entrevista de emprego, onde as candidatas passarão por processo seletivo diferenciado, com apoio da equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Diretoria de Políticas para as Mulheres. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pormim@canoas.rs.gov.br ou pelo telefone: (51) 3427-1902.