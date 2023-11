Canoas inscreve 30 projetos no novo PAC do governo federal

publicidade

Canoas inscreveu 30 projetos para avaliação no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. O edital da primeira fase contempla as áreas da saúde, educação, segurança, esporte, cultura, mobilidade, habitação e qualidade de vida. Os projetos inscritos somam um montante de R$1,8 bilhão, recursos que poderão ser investidos para melhorar a infraestrutura do município e fomentar a qualidade de vida da população.

De acordo com o Executivo, a pasta com mais projetos inscritos é a Secretaria de Saúde. Foram 12 propostas enviadas, que contemplam a construção de novas Unidades Básicas de Saúde, uma policlínica no bairro Harmonia, aquisição de duas ambulâncias e de duas unidades odontológicas móveis.

Na área da mobilidade, o destaque vai para o projeto do Aeromóvel, que prevê a construção de uma via elevada exclusiva, com 4,7 km de extensão e sete estações, ligando os bairros Guajuviras e Mathias Velho, integrado com a estação da Trensurb. O investimento será em torno de R$755 milhões e representa um modelo de transporte sustentável. Nesta mesma concepção, vem a proposta do rebaixamento Trensurb.

Com valor estimado em R$ 953 milhões, a obra terá uma extensão de 2,11 km e consiste na implantação do rebaixamento da linha férrea da Trensurb no Centro de Canoas. A iniciativa, conforme a Administração municipal, visa melhorar a mobilidade urbana, revitalizar espaços públicos, valorizar áreas históricas e promover a acessibilidade para pedestres e ciclistas, integrando o transporte coletivo em todos os modais.

Na Educação, a construção de duas Escolas de Educação Infantil, uma escola em tempo integral e dois ônibus escolares. No esporte, a Prefeitura apresentou projetos para a construção de dois espaços esportivos comunitários. Na cultura, a criação de um Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no bairro Mathias Velho, e na área da habitação, entre as quatro propostas enviadas, a regularização fundiária rua das Torres.