Canoas lança a quarta edição do Auxílio Emergencial Canoense no dia em que a cidade completa 83 anos

Canoas lançou, nesta segunda-feira, dia em que é comemorado o aniversário de 83 anos do município, a quarta edição do Auxílio Emergencial Canoense, contemplando mais cinco mil pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que tiveram a renda subtraída em função da pandemia. Com solenidade realizada no saguão da prefeitura, na presença do prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, o secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Paulo Bogado, disse que “este é o maior programa de distribuição de renda do Estado e Canoas é pioneiro entre os municípios do País.” O programa iniciou em 28 de março do ano passado e, até a terceira edição, o Executivo canoense já investiu cerca de R$ 11,5 milhões.

O programa prevê ajuda financeira de R$ 200,00 mensais, garantidos por três meses, auxílio transporte de R$ 96,00 creditados (por mês) no cartão TEU, além de cursos de qualificação profissional, que devem ser realizados de forma online. De acordo com a prefeitura, deverão ser cursadas, no mínimo, 8 horas mensais. O valor de R$ 200,00 será repassado ao beneficiário em cartão magnético. “Este valor deverá ser utilizado no comércio da cidade exclusivamente para aquisição de alimentação, medicação, higiene pessoal e também mantimentos para PETs, como ração, movimentando a economia local”, explica Bogado.

Com um total de 56 mil candidatos, a Administração municipal garante que quem já foi contemplado em 2022 pode se candidatar novamente. As inscrições para esta quarta edição estarão abertas de 1º a 15 de julho e podem ser feitas pelo site da prefeitura ou de forma presencial diretamente nas subprefeituras. Podem participar moradores de Canoas que tenham renda per capita menor que meio salário mínimo e canoenses que estejam cadastrados no CadÚnico. O recebimento das parcelas fica condicionado à realização mensal de quatro horas de trabalho à comunidade em escolas, praças, unidades de saúde, entre outros locais, como forma de inserir o canoense no mercado de trabalho.

