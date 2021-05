Canoas vacina pessoas com comorbidades entre 52 e 40 anos contra Covid-19

publicidade

Canoas iniciou nesta segunda-feira (10) a segunda fase da vacinação contra a Covid-19 para o grupo das comorbidades, prevista no Plano Nacional de Imunizações. Nesta etapa, serão contempladas as pessoas entre 40 e 52 anos, ou mais, que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Poderão se vacinar, ainda, gestantes e puérperas, acima de 18 anos, com ou sem comorbidades. A aplicação das doses acontece nas 27 unidades básicas de saúde do município, das 8h às 12h.

Nesta segunda-feira, as doses são destinadas a pessoas com comorbidades a partir de 52 anos, na terça (11) é a vez do público a partir de 49 anos. Na quarta-feira se vacinam as pessoas com comorbidades a partir de 46 anos, na quinta-feira é a partir de 43 anos e na sexta-feira (14) aqueles que tenham 40 anos.

A Prefeitura lembra que para se vacinar, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com CPF, comprovante de residência em Canoas e atestado médico que comprove a comorbidade. Os pacientes já atendidos na rede pública municipal devem procurar a sua unidade básica de referência para obter a comprovação. O Ministério da Saúde definiu 22 categorias de problemas crônicos de saúde.

Além disso, a orientação é para as pessoas respeitem o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação da dose da vacina contra a Covid-19 e a administração da vacina da gripe ou outra do calendário nacional.

